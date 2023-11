Die Partie hätte aus FCM-Sicht fast mit einem Paukenschlag begonnen: HSV- Linksverteidiger Miro Muheim musste die Kugel nach einem Pass von Baris Atik von links kurz vor der Linie über den eigenen Kasten befördern (1.). In einer Begegnung zunächst ohne viel Mittelfeldgeplänkel hätte Torjäger Robert Glatzel Hamburg in Führung bringen können, er zog die Kugel am langen Pfosten vorbei (8.). Eine Minute später klingelte es dann doch: Laszlo Benes staubte ab, zuvor hatte Cristiano Piccini einen Glatzel-Abschluss noch von der Linie geholt (9.).

Die Gäste ließen sich davon nicht entmutigen und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Was fehlte war der letzte Pass oder ein richtig guter Abschluss. Der HSV agierte nach der Führung über weite Strecken passiv. Nach spritzigem Beginn waren beiden Teams die Verlängerungen unter der Woche im DFB-Pokal anzumerken. Glatzel verpasste mit Eigensinn das 2:0 (43.). Bei einem 24-Meter-Schuss von Baris Atik war Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (45.) ebenso auf dem Posten wie Verteidiger Stephan Ambrosius, der vor Connor Krempicki in der Nachspielzeit der ersten Hälfte klärte. Magdeburg kam auf 57 Prozent Ballbesitz vor der Pause, für einen Auftritt beim heimstärksten Team der Liga eine erstaunliche Zahl.

Die Gastgeber setzen vor allem auf Weitschüsse. Und hatten noch einen Joker in der Hinterhand: Den wieder genesenen Franzose Jean-Luc Dompé. Der dribbelstarke Linksaußen kam nach einer Stunde und brachte gleich Schwung. In der 72. Minute setze sich der Linksaußen durch, flankte auf Bakery Jatta, dem am zweiten Pfosten per Kopf das 2:0 gelang. Nach einem heftigen Einsteigen gegen Stephan Ambrosius sah dann auch noch ausgerechnet Daniel Elfadli Rot (78.). Er hatte eigentlich zum HSV wechseln wollen. Das war es im Volkspark.