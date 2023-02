Das Nachbarschaftsduell der Krisenklubs, Hannover und Magdeburg liegen nur rund 150 Kilometer entfernt und beide Vereine feierten in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, bestimmte zunächst der FCM. Angetrieben von rund 10.000 Fans unter den 38.000 Zuschauern, drückte Magdeburg in den Anfangsminuten ordentlich aufs Tempo. Mit teilweise 70 Prozent Ballbesitz drängte der FCM den Gastgeber in die eigene Hälfte. Nach Großchancen hätte der FCM nach 16 Minuten schon 2:0 führen können: Jason Ceka (11.) mit dem und Kai Brünker per Kopf (16.) konnten H96-Keeper Ron Robert Zieler aber aus Nahdistanz nicht überwinden.

Ceka mit seiner Chance gegen Zieler (re.) Bildrechte: IMAGO / Nordphoto