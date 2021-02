Das sagten die Trainer

Dirk Schuster (Aue): "So beschissen, wie das Spiel losging, hat es am Ende auch aufgehört. Nach paar Sekunden einen Elfmeter bekommen, gehalten. Dann nach dem Eckball die Führung. Das war anders geplant. Dann haben wir einige Sachen gut hingebracht, mussten beim Umkehrspiel aber auf der Hut sein. Da haben wir manche Dinge nicht gut verteidigt. Dann waren wir ein Mann weniger. In der zweiten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Wir hätten einige Situationen besser ausspielen können. Wir haben mit zehn Mann besser gespielt, als in der ersten Hälfte mit elf. Wir haben einige elementare Dinge aber nicht gut gemacht. Das ärgert mich."

Frank Schmidt (Heidenheim): "Wir sind gut ins Spiel gestartet. Wir hätten früh durch den Elfmeter in Führung gehen können. Das vergaben wir, Männel ist als Elfer-Killer aber bekannt. Wichtig war dann der Eckball, als wir in Führung gehen. Im Verlauf der 1. Halbzeit haben wir das gut gemacht, hatten einige gute Möglichkeiten, wie den zweiten Elfer. Zur Halbzeit muss es 3:0 stehen. Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir richtig gute Chancen. Dann könnte es am Ende dumm laufen, wie bei Hochscheidt. Am Ende ein hochverdienter Sieg, wir hätten es uns aber etwas einfacher machen können. Ich hoffe, wir müssen nie gegen Aue und Martin Männel im DFB-Pokal in ein Elfmeterschießen."

Martin Männel (Torhüter Aue): "Es war ein wilder Ritt. Aber wie wir das mit einem Mann weniger bestritten haben, da hatten wir die Chance, was mitzunehmen. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt. Wie sich die Mannschaft präsentierte, da kann man niemand einen Vorwurf machen. Es hat nicht viel gefehlt. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass wir zwei Elfmeter in einem Spiel bekommen haben. Es ist kurios, auch die zum zweiten Elfmeter. Das war extrem hart. Mich ärgert mehr, dass ich kurz vor Schluss nicht selbst an den Kopfball kam."