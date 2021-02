Kurz nach Wiederanpfiff erlebte Aue ein Deja-vu der besonders bitteren Art. Nach starker Vorarbeit von Zolinski hob John-Patrick Strauß den Ball sehenswert über Gelios in die Maschen und drehte zum Jubel ab. Doch erneut wurde der Treffer zurückgenommen, da Strauß mit dem Knie hauchzart in der verbotenen Zone stand (53.). Auf der Gegenseite prüfte Fin Bartels Männel nach einer scharfen Hereingabe mit einem Flugkopfball (59.).

Die Partie blieb weiter fahrig, sauber herausgespielte Torchancen kamen kaum zustande. Trotz weniger Ballbesitz agierte Aue aber weiter energischer und entfachte durch Ognjen Gnjatics Abschluss aus kurzer Distanz in der 71. Minute noch einmal Gefahr. Kiel brachte Aue, mit Ausnahme eines missglückten Versuchs von Bartels (70.), in der Offensive kaum in Bedrängnis – bis zur 80. Minute: Gnjatic stellte im Strafraum das Bein gegen den einwechselten Finn Porath rein, den fälligen Strafstoß verwandelte Mühling im linken Eck. Aue warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, Kiel rettete den knappen Sieg am Ende aber über die Zeit.