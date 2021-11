Dresden konzentrierte sich zunächst auf die Defensive. Nur Christoph Daferner war so etwas wie eine offensive Speerspitze, der Rest igelte sich hinten ein. Kiel hatte zunächst 75 Prozent Ballbesitz - ein außergewöhnlich hoher Wert. Dynamo wirkte nicht unbedingt sattelfeld, so zum Beispiel als sich Paul Will die Kugel an der Grundlinie abluchsen ließ (4.), aber Holstein richtete bei seinen häufigen Hereingaben keinen größeren Schaden an.

Dann war Dynamo plötzlich da. Die beste Phase der Sachsen wurde gleich mit einer Doppelchance eingeleitet. Nach Hereingabe von Morris Schröter von rechts hätte Christoph Daferner fast auf Heinz Mörschel ablegen können, den zweiten Ball bugsierte Paul Will Richtung Winkel, aber KSV-Keeper Thomas Dähne holte den Ball noch aus dem Eck (23.). Dann traf der freie Robin Becker (26.) die Kugel am langen Pfosten nicht richtig. Und dann war es doch so weit: Ransdorf-Yeboah Königsdörffer setzte sich links gegen Phil Neumann durch, Simon Lorenz konnte nicht richtig klären - Mörschel war hellwach und traf reaktionsschnell aus sieben Metern ins linke Eck (32.). Freude über die Führung durch Heinz Mörschel (re.) Bildrechte: imago images/Picture Point

Kiels Antwort waren weitere Hereingaben und zwei Großchancen: Erst nutzte Neumann die Tatsache, dass alle auf einen Freistoß-Pfiff warteten und zog das Leder nur knapp von halbrechts drüber (43.). Dann bekam Dynamo-Verteidiger Michael Sollbauer den Ball bei einem Zweikampf an die Hand - für Referee Florian Heft ein Elfmeter. Den konnte man eher nicht geben - es blieb aber nach Videobeweis dabei: Kevin Broll ging links nach unten und wehrte gegen Alexander Mühling ab (45.+1).

Doppelschlag zum 1:2

In Halbzeit zwei wurde Kiel noch überlegener als in der Anfangsphase. Nun waren es 79 Prozent. Aus den 21 machte das Schmidt-Team aber jede Menge. Schröter knallte nach einem Abwehrfehler von halbrechts nur knapp drüber (58.), dann scheiterte der eingewechselte Luca Herrmann abgefälscht an einer Blitztat von Kiels Schlussmann Thomas Dähne (60.). Unmittelbar davor rettete Broll gegen den frei gespielten Holtby glänzend. In Minute 65 passte Antonis Aidonis dann im Rücken nicht auf und foulte Neumann. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benedikt Pichler (65.). Benedikt Pichler (Mi.) lässt sich zum 1:1 beglückw+nschen. Bildrechte: imago images/Picture Point

Eine Minute später der nächste Dynamo-Nackenschlag: Nach einem langen Ball passte Johannes van den Berg in die Mitte, wo Reese per Direktabnahme ins rechte Eck traf. Danach versuchten es die von 400 Fans unterstützten Schwarz-Gelben. Vor allem Kapitän Yannick Stark wollte es erzwingen, aber dessen drei Weitschüsse gingen alle relativ weit vorbei.

