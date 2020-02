Die SG Dynamo Dresden hat den ersten Auswärtsdreier der Spielzeit eingefahren. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte setzten sich die Sachsen mit 2:1 (0:0) bei Jahn Regensburg durch. Dabei war das Team von Markus Kauczinski durch ein Tor von Erik Wekesser in Rückstand geraten (62.). Danach erwachte Dynamo und drehte das Spiel durch Treffer von Patrick Schmidt (69.) und Winter-Neuzugang Simon Makienok (77.). Dresden rückt damit bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran.