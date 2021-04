Gnjatic muss früh runter

"Auch wenn es das dritte Spiel in sechs Tagen ist, machen wir keinen Betriebsausflug. Wir wollen dem KSC wehtun", hatte Schuster vorab angekündigt. Ebenso engagiert begann sein Team. Ball und Gegner wurden früh angelaufen. Florian Krüger per Fuß (4.) und Pascal Testroet per Kopf (6.) prüften Karlsruhes Schlussmann Marius Gersbeck bereits nach wenigen Minuten. Kurz darauf war Schuster bereits zum Wechseln gezwungen. Gnjatic hatte sich nach einem Luftduell unglücklich am Ellenbogen verletzt. Eine genaue Diagnose stand nach Abpfiff noch nicht fest. Für ihn kam Louis Samson (8.). Ognjen Gnjatic musste bereits früh mit einer Ellenbogenverletzung ausgewechselt werden. Bildrechte: imago images/Sportfoto Rudel

Der KSC fand im Anschluss etwas besser in die Partie – wenn auch nur kurz. Klewin musste sich beim platzierten Schlenzer von Kyoung-Rok Choi dennoch ordentlich strecken (13.). Danach agierten die Auer wieder spielbestimmender, kombinierten sich durch schnelle Gegenstöße immer wieder clever in den KSC-Strafraum. Vor allem Dimitrij Nazarov war an alter Wirkungsstätte ein Aktivposten. Zwingende Torchancen sprangen aber nicht heraus. Auf der Gegenseite vermochten auch die Karlsruher bis zum Pausenpfiff keine echte Gefahr im Angriff mehr zu erzeugen.

Aue erst in der Schlussphase wieder gefährlich

Nach dem Kabinengang wurde es direkt brenzlig im Auer Strafraum. John Patrick Strauß' Fehlpass in die Füße von Benjamin Goller bügelte Klewin aber mit einer starken Reaktion aus (48.). Doch der KSC spielte sich fest, Jerome Gondorf und Marvin Wanitzek schickten aus der Distanz die nächsten Warnschüsse hinterher (54./56.). Aue wirkte in dieser Phase des Spiels ideenlos, kam kaum einmal aussichtsreich in Abschlussposition. Bussmann musste zudem in höchster Not vor dem einschussbereiten Babacar Gueye klären (76.). Aue-Keeper Philipp Klewin hatte in der zweiten Halbzeit gut zu tun. Der Ersatz von Martin Männel hielt seinen Kasten dank starken Paraden aber sauber. Bildrechte: Picture Point/Sven Sonntag

Es dauerte bis in der Schlussphase, ehe Aue wieder mutiger wurde. Der eingewechselte Philipp Zulechner scheiterte mit seinen zu ungenauen Abschlüssen (82./83.) aber ebenso wie Krüger an Gersbeck (86./90). Kurz vor dem Abpfiff hätte es dann beinah doch noch im Kasten des KSC geklingelt. Philipp Riese schlenzte einen Freistoß sehenswert über die Karlsruher Mauer, doch Gersbeck hielt das Unentschieden mit einer tollen Flugeinlage fest (90.+2).

Das sagten die Trainer

Dirk Schuster (Aue): Stimme folgt



Christian Eichner (Karlsruhe): Stimme folgt