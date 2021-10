In der ersten Viertelstunde passierte zunächst recht wenig auf dem Feld, einzig eine Flanke des KSC, die Jerôme Gondorf nicht richtig kontrollieren konnte, sorgte für etwas Gefahr. Dann kam Aue langsam auf. Erst zog Nicolas Kühn über die rechte Seite in den Strafraum, sein Abschluss konnte der Karlsruher Schlussmann Marius Gersbeck mit einer Beinabwehr klären (16.). Nur zwei Minuten später legte Babacar Gueye den Ball an Gersbeck und am Tor vorbei. Ein Kopfball von Zolinski ging ebenfalls knapp neben das Gehäuse (26.).

Marc Hensel (Teamchef Aue): "Wir waren in der ersten Halbzeit klar die spielstärkere Mannschaft. Wir haben am Ende doppelt so viele Torchancen wie der Gegner. Das ist in Karlsruhe nicht selbstverständlich. Trotzdem zählt am Ende das Ergebnis. Wenn wir so aus der Pause kommen ... das reicht dann gegen den KSC, wenn man zehn, 15 Minuten nicht so aktiv die Zweikämpfe sucht. Das sind Tore, die dürfen so nicht fallen. Wenn wir nicht daran arbeiten, über 90 Minuten jeden Zweikampf als den wichtigsten zu betrachten und ihn so zu führen, dann werden wir immer wieder solche Gegentore bekommen. Wenn wir dazu unsere guten Chancen so vergeben, dann wird es schwer."