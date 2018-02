Hannes Drews (Aue): "Wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren. Ich schließe nichts aus, in beide Richtungen. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Aus gefühlt einer Chance macht Nürnberg dann das 1:0. In der zweiten Halbzeit wollte wir mutig nach vorn spielen. Aus einem individuellen Fehler fiel dann aber sehr schnell das 2:0, das für mich der Knackpunkt im Spiel war. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um gemeinsam da unten rauszukommen."

Michael Köllner (Nürnberg): "Wir wollten heute auch unser achtes Spiel in Folge siegreich gestalten. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir taktisch sehr klug gespielt, weil du eine Mannschaft, die im 5-2-3 agiert, erst einmal auseinanderspielen musst. In der zweiten Halbzeit wollten wir schnell das 2:0 nachlegen. Dass es so schnell passierte, war natürlich glücklich. Danach waren wir in allen Spielsituationen sehr sicher und überlegen. Dieser Sieg gibt uns Kraft und Energie für die nächsten Spiele."