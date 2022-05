Von Beginn an war es das erwartet hitzige Spiel. Es herrschte typische "Betze"-Atmosphäre. Die Gastgeber warfen sich in jeden Zweikampf, Dresden hatte Mühe dagegen zu halten. In der ersten halben Stunde kam Kaiserslautern auf 6:0-Torschüsse. Allerdings keiner davon auf den Kasten von Kevin Broll. Marlon Ritter zog die Kugel von halblinks drüber (9.), nach dessen Pass verpassten Daniel Hanslik und Terrence Boyd in der Mitte knapp (13.). Dessen Bogenlampe ging drüber (29.), beim Abschluss von Kenny Prince Redondo warf sich Yannick Stark dazwischen (30.). Der Ex-Kapitän war schon früh für den nach einem Kopfballduell angeschlagenen Paul Will gekommen (22.).

FIFA-Schiedsrichter Felix Brych hatte die hitzige Partie sehr gut im Griff.