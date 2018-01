Defensivreihen dominieren - Chancen bleiben aus

Für Dynamo begann die Partie unter dem Motto "Bloß nicht verlieren". Mit zwei Vierer-Ketten waren die Sachsen in der ersten Hälfte vor allem um defensive Stabilität bemüht. Auch die Gastgeber hielten das Offensiv-Risiko in überschaubaren Grenzen. Somit entwickelte sich eine Partie, in der klare Chancen ausblieben. Eine gefährlichere Torannäherung der Dresdner gab es in der 15. Minute, als Florian Ballas den Ball nach einer Ecke direkt in die Arme von Schlussmann Marcel Schuhen köpfte. Die Sandhäuser hatten ihre beste Gelegenheit durch einen 17-Meter-Schuss von Denis Linsmayer, der das Tor um einen halben Meter verfehlte.

Duljevic sieht Gelb-Rot

Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie eine zähe Angelegenheit. Für den ersten Aufreger sorgte Dynamos Duljevic, der in der 54. Minute nach einem erneuten Foulspiel Gelb-Rot kassierte. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck und schnürten Dresden immer wieder in die eigene Hälfte ein. Allerdings fehlte es den Sandhäusern an Ideen und dem nötigen Tempo. Dynamo hatte somit wenig Mühe, die Offensivbemühungen der Gastgeber zu entschärfen. Dresdens Haris Duljevic muss nach Gelb-Rot vom Platz. Bildrechte: IMAGO

Linsmayer überwindet schwarz-gelbe Wand

In der 80. Minute musste sich die Dresdner Verteidigung aber doch geschlagen geben: Nach einer flachen Eingabe von Philipp Klingmann, der im Dresdner Strafraum nicht entscheidend gestört wurde, traf Linsmayer aus acht Metern zur Sandhäuser Führung. Trotz Unterzahl warfen die Gäste in der Schlussphase nochmals alles nach vorn. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte dabei Franke. Sein strammer Schuss in der Nachspielzeit wurde allerdings von Mlapa geblockt, der unmittelbar vor der Torlinie stand. Noch einmal Gewusel im Strafraum der Gastgeber, doch die Dresdner bekommen den Ball nicht im Tor unter. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Uwe Neuhaus (Dresden): "Ein bitteres Endergebnis. Die gelb-rote Karte hat uns in den Nachteil gebracht. Danach war es fast eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Fehler machen. Symptomatisch für unsere Situation, dass wir kurz vor Schluss in den Mühen uns auch noch selbst im Wege stehen. Da müssen wir jetzt durch. Nur Pech und nur Glück gibt es nicht im Leben."