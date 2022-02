Dynamo Dresden hat auf das 1:4 gegen Rostock vor einer Woche eine gute Reaktion gezeigt. Am Samstag (12.02.22) holte der Fußball-Zweitliga-Aufsteiger mit dem 0:0 beim SC Paderborn zumindest einen Punkt. Spielerisch war noch viel Luft nach oben, doch auf die Abwehr war diesmal Verlass. Nach dem zweiten Auswärts-0:0 in Folge, zuvor gab es eines in Hannover, überholte Dynamo in der Tabelle Rostock und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Düsseldorf, das morgen Schalke empfängt, hat eine Partie weniger.