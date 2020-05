Pellegrino Matarazzo (Stuttgart): "Ein sehr großes Kompliment an Dresden. Sie haben unfassbar leidenschaftlich gespielt, sehr geschlossen und mit viel Energie. Das habe ich so nach dieser langen Pause nicht erwartet. Wir sind gut ins Spiel gekommen und auch verdient in Führung gegangen. Dann sind wir aber in einen Verwaltungsmodus gegangen, Dresden kam besser in Spiel und hatte ein paar gefährliche Möglichkeiten. Es ist wichtig auch solche Spiele zu gewinnen. Das war sicher nicht unsere beste Leistung. Aber am Ende zählen die Punkte."

Markus Kauczinski (Dresden): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Dass die Stuttgarter mehr Ballbesitz und Spielkontrolle haben würden, war uns klar. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit ein paar gefährliche Angriffe, gerade über die linke Seite, wo dann der letzte Ball aber nicht richtig kommt. Das Gegentor fällt mir zu leicht, das war so nicht nötig. In der zweiten Hälfte hatten wir durch Schmidt und Makienok, der knapp am Ball vorbeirutscht, ein paar gefährliche Aktionen. Das sind die Momente, die du in so einem Spiel nutzen musst. Ich glaube, dass wir ein Unentschieden hätten holen können. Nach dem 0:2 war der Bann dann aber gebrochen. Wir haben alles gegeben und reingeworfen. Für den Moment, für das was wir aktuell im Tank haben, war es ein gutes Spiel."