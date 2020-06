In der Halbzeit stellte SGD-Coach Markus Kauczinski um und brachte Simon Makienok, der zuletzt in Wiesbaden den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg markiert hatte. Seine Einwechslung machte sich bereits in der 54. Minute bezahlt, als der Däne aus Nahdistanz per Kopf den Ausgleich markierte. Im Anschluss blieben die Schwarz-Gelben um das zweite Tor bemüht, doch Makienok (86.) und Alexander Jeremejeff (89.) scheiterten knapp. Sekunden vor dem Abpfiff gab es noch eine strittige Szene, als der kurz zuvor eingewechselte Dresdner Ransford-Yeboah Königsdörffer im Strafraum der Fürther von den Beinen geholt wurde - der Pfiff des Referees aber ausblieb.