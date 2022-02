In einer ereignisarmen ersten Hälfte waren zwei frühe Auswechslungen die traurigen Höhepunkte der ersten Halbzeit. Schon nach 28 Minuten holte Trainer Alexander Schmidt Löwe und Drchal vom Feld. Angesichts der passiven Leistung ihrer Mannschaft hätte es jedoch auch andere Dynamo-Spieler treffen können. Batista Meier und Giorbelidze kamen neu in die Partie und die Wechsel zeigten Wirkung. Bis zur Halbzeit kam Dynamo nach und nach etwas besser ins Spiel. Eine klare Chance konnte sich jedoch keine der beiden Mannschaften erarbeiten.

Die 6792 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion hofften deshalb auf die zweite Halbzeit und wurden nicht enttäuscht. Beide Trainer wechselten zur Pause und stellten ihre Teams neu ein. Mit Erfolg: Sowohl die SGD als auch die Gäste aus Heidenheim kamen aggressiv aus der Pause und hofften mit hohem Pressing auf schnelle Ballgewinne. In der 50. Minute wurde Dresdens Engagement fast belohnt, aber Kade setzte seinen Kopfball nach einer Flanke des eingewechselten Borello neben das Tor. Besser machte es der ebenfalls eingewechselte Heidenheimer Schimmer. Nachdem Dynamo zu passiv verteidigte und Mohr frei Flanken konnte, nickte der Stürmer in der Mitte zur Führung ein (55.).

Wer nun aber glaubte, das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht. Dynamo reagierte wütend, im direkten Gegenzug flankte Borello erneut in den Strafraum. In der Mitte traf Heidenheims Schöppner Kade mit dem Ellenbogen, der Schiedsrichter entschied nach Videobeweis auf Elfmeter. Daferner ließ sich diese Chance nicht nehmen und nagelte den Strafstoß unter die Latte (59.). Der passende Weckruf für Dresden. Von nun an waren die Gastgeber spielbestimmend. Daferner verfehlte nur zwei Minuten nach seinem Tor knapp (62.). Weil auch der eingewechselte Mai (86.), erneut Daferner (89.) und Kapitän Stark (90. +3) nur knapp scheiterten, dürfen sich die Dresdner am Ende durchaus ärgern, nach ihrem großem Kampf nur eine Punkteteilung erreicht zu haben.