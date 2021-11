Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden ist nach zuletzt schweren Wochen der Befreiungsschlag geglückt. Am Sonntag bezwang das Team von Alexander Schmidt Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Mit dem ersten Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen wird damit auch die Luft für Schmidt wieder dicker. Insgesamt war es der zweite Sieg in den vergangenen elf Pflichtspielen. In der Tabelle kletterte Dynamo an Aue wieder vorbei von Relegationsplatz 16 auf Rang 13.