Zwei Fakten vor dem Spiel: Neuzugang Vaclav Drchal stand gleich in der Startelf. Morris Schröter musste wegen eines Infektes kurzfristig passen. Denn ging es vor den erlaubten 1.000 Anhängern los und aus Dynamo-Sicht durchaus verheißungsvoll. In der vierten Minute landete der Ball vor den Füßen von Yannick Stark, der aus 16 Metern aber zu unplatziert abzog, Daniel Heuer Fernandes klärte mit den Fäusten. Die Gäste aus Hamburger hatten zunächst große Probleme mit dem aggressiven Anlaufen der Dresdner. Einzig in der Box fehlte es auch den Gastgebern an der Durchschlagskraft. Die vielen Standards verpufften, ein Versuch von Julius Kade in der 30. Minute wurde von Heuer Fernandes zur Ecke abgewehrt.



Dann schlugen die bis dahin offensiv blassen Gäste eiskalt zu. Nach einem geblockten Schuss von Ransford Königsdörffer ging es ganz schnell. Sonny Kittel trieb den Ball auf der linken Seite, seine Flanke landete vor den Füßen von Knipser Robert Glatzel, der aus zehn Metern mit einem Lupfer vollendete (37.). Dynamo Dresden nun verunsichert: Chris Löwe mit dem Bock in der 42. Minute, Kittel und Alidou im Nachschuss nutzten die dicke Chance zum Glück nicht.

Robert Glatzel (Nummer 9) jubelt nach dem überraschenden Führungstor. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold