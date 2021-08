Alexander Schmidt ersetzte den verletzten Brandon Borello in der Startelf mit Heinz Mörschel. Das Team funktionierte wie gehabt und begann angepeitscht von 13.780 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion mit viel Druck. Das Problem der Dresdner: Sie konnten den Ballbesitz zunächst nicht für gute Torchancen nutzen. Wenn es doch mal gefährlich wurde, war Ron-Robert Zieler zur Stelle. Auf der Gegenseite hatte Kevin Broll noch weniger zu tun. Wenn er gefordert wurde, löste er die ihm gestellten Aufgaben souverän. Vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit war er einige Mal im Fokus, ließ sich aber weder von Marvin Ducksch überlisten, noch von Hendrik Weydandt bezwingen (40./45.). Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab es den Dynamo-Blitzstart. Christoph Daferner köpfte nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff die Hausherren nach einer Flanke von Michael Akoto in Führung (47.). Acht Minuten vor dem Ende war es der eingewechselte Sebastian Mai, der ebenfalls per Kopf zum Endstand traf (82.). Die beste Chance zum Ausgleich für die Gastgeber, die in der zweiten Halbzeit insgesamt blass blieben, vergab Florent Muslija in der 61. Minute.