"Für das erste Spiel war das absolut in Ordnung", Dynamo Dresdens Kapitän Florian Ballas lässt sich vom 0:2 zum Restart gegen Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart nicht entmutigen. Die Heim-Niederlage gegen den Favoriten wäre sogar zu verhindern gewesen: "Das war eine Stuttgarter Mannschaft, die schlagbar gewesen wäre."

SGD-Trainer Markus Kauczinski (li.) und sein Kapitän Florian Ballas Bildrechte: imago images/Zink

In der Video-Analyse an Pfingstmontag (01.06.2020) zeigte Trainer Markus Kauczinski auf, dass "das 1:0 zu verteidigen gewesen wäre". Vor der Partie habe es viele Fragezeichen gegeben: "Unter dem Strich kann man mit der engagierten Leistung zufrieden sein." Der Sechs-Punkte-Rückstand auf den Tabellen-16. Karlsruhe ist, gerade angesichts von drei Partien im Hintertreffen, für Ballas "absolut machbar. Wir sind bereit über unsere Schmerzgrenze zu gehen. Wir glauben an den Klassenerhalt, und wenn es über die Relegation ist."