Dynamo Dresden hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Gegen den Karlsruher SC feierte das Team von Alexander Schmidt am Sonntag (05.12.2021) einen 3:1-(0:0)-Erfolg. Durch den sechsten Saisonsieg und nunmehr 19 Punkten springt Dynamo in der Tabelle auf Rang zwölf und baut den Vorsprung vor Erzgebirge Aue auf den Relegationsplatz vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag auf fünf Punkte aus.