Vor der Partie wurde der langjährige Dynamo-Kapitän Marco Hartmann gebührend verabschiedet, in der Startelf ersetzte Panagiotis Vlachodimos den schwer am Knie verletzten Tim Knipping im Vergleich zum 3:1 in Rostock. Bei Paderborn gab es ebenfalls einen Wechsel: Für Dennis Sbreny begann Kai Pröger im Verglich zum 3:1 gegen St. Pauli.