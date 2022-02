Dynamo Dresden hat den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf am Samstag gegen Darmstadt 98 verpasst. Die Mannschaft von Alexander Schmidt kam vor 10.024 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion nicht über ein 0:1 (0:0) hinaus. Der Treffer fiel in der letzten Aktion des Spiels durch D98-Joker Mathias Honsak. Zuvor zeigten die verunsicherten Dynamos viel Leidenschaft, kamen zu Chancen und trafen zweimal Aluminium. Die beste SGD-Möglichkeit vergab Julius Kade kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Durch die Niederlage bleibt Dresden nur einen Punkt vor der Abstiegszone und im siebten Spiel in Folge sieglos. Darmstadt ist hingegen zumindest bis Sonntag Tabellenführer.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser ins Spiel und setzten die Dresdner gehörig unter Druck. Mehrfach rettete Dynamos Schlussmann Anton Mitryushkin in höchster Not. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung. Der Schuss von Darmstadts Fabian Holland traf den Querbalken (85.), Dresdens Julius Kade verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter (89.). Mit der letzten Aktion des Spiels fiel dann die Entscheidung. Nachdem es Dynamo im eigenen Strafraum mehrfach verpasste, den Ball zu klären, traf der eingewechselte Honsak in der dritten Minute der Nachspielzeit. Dynamo blieb dadurch auch im siebten Spiel in Folge sieglos und gerät weiter in Abstiegsgefahr.