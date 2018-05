Die Änderungen wirkten sich nicht negativ auf das Mannschaftsgefüge aus. Dynamo begann wach, ging das Heimspiel aber deutlich defensiver an als gewohnt. Union hatte zunächst mehr Ballbesitz und war in den ersten 15 Minuten die bessere Mannschaft. Ihre Mini-Chancen brachten die SGD aber nicht in Verlegenheit. Im Gegenteil: Sie schienen die Hausherren richtig wachgerüttelt zu haben. Es folgten aussichtsreiche Torchancen auf Seiten der Gastgeber. So hatten Moussa Koné und Rico Benatelli die Führung auf dem Fuß (18./30.), vor allem holte aber der Lattenkracher von Philip Heise die Dynamo-Fans aus ihren Sitzen (33.). Aber: Es blieb beim 0:0. Damit ging es in die Halbzeit-Pause.

Uwe Neuhaus (Dresden): "Ich muss sagen, dass mir das Spiel ziemlich scheißegal ist. Was mich aber so richtig ärgert, ist die schlechte Heimbilanz, die wir fast die gesamte Saison präsentiert haben. Bevor wir das Spieljahr abhaken, müssen wir im Sommer eine ziemliche Menge analysieren, damit wir in der kommenden Saison gut aufgestellt sind und gar nicht erst in so eine Situation kommen wie in diesem Jahr."