Kiel agierte dagegen zunehmend mit Oberwasser und kam zu weiteren guten Chancen. In der 28. Minute setzte van den Bergh die Kugel aus spitzem Winkel über das Dynamo-Tor. Zwei Minuten später hatten die „Störche“ mehr Erfolg: Wieder war es Serra, der mit einem erneutem Zuckerpass Salih Özcan in Szene setzte. Der Kieler setzte sich im Laufduell klar gegen Florian Ballas durch und schob die Kugel aus acht Metern zum 2:0 in die Maschen. In der 39. Minute lag das 3:0 für die Gäste in der Luft, doch Aleksandar Ignjovski setzte den Ball aus spitzem Winkel über das Tor.