Ballas fälscht ab - Samson schläft

Die Gäste kamen gut in die Partie, präsentierten sich taktisch sehr diszipliniert und setzten auf schnelle Gegenstöße über den rechten Flügel. Fürth hatte zu Beginn im Aufbauspiel ein wenig Mühe, schlug dann aber eiskalt zu: Branimir Hrgota wurde auf der linken Flanke nicht konsequent attackiert, zog in die Mitte und schloss kurz vor der Strafraumkante ab. Florian Ballas fälschte den eher harmlosen Schuss unhaltbar für seinen Keeper Martin Männel ins eigene Tor ab (15.). In der Folge verschärften die Hausherren das Tempo und hatten durch Havard Nielsen kurz darauf erneut eine gute Möglichkeit. Männel konnte aber sicher zugreifen (17.). Gnjatic und Green kämpfen in einer intensivven Anfangsphase um den Ball. Bildrechte: Picture Point

Aue präsentierte sich nach dem frühen Schock in der Vorwärtsbewegung weiter mutig, der letzte Punch fehlte aber. Auf der Gegenseite leistete sich Samson zu allem Überfluss einen folgenschweren Ballverlust an der Strafraumkante. Sebastian Ernst preschte durch und legte auf Hrgota ab, der nur noch einschieben musste (34.). Auch nach dem zweiten Nackenschlag schüttelte sich Aue nur kurz und kam noch vor der Halbzeitpause durch Pascal Testroets Distanzschuss (44.) und Florian Krügers Kopfball (45.) zu zwei guten Möglichkeiten.

Auer Aufbäumen nur von kurzer Dauer

Mit einem Wechsel (Hochscheidt für Zolinski) und ordentlich Energie kamen die Gäste dann auch aus der Kabine. Nach einem tollen Zuspiel von Krüger vertändelte Testroet die Kugel zunächst im Laufduell, ehe Hochscheidt den Nachschuss auf die Tribüne jagte (50.). Fürth brauchte ein paar Minuten, um in die zweite Hälfte zu finden, schlug dann jedoch abermals zu: Marco Meyerhöfer konnte auf dem rechten Flügel ohne wirkliche Gegenwehr ins Zentrum flanken, wo Julian Green völlig blank stand und im Fallen gegen die Laufrichtung von Männel zum 3:0 einnetzte (60.). Martin Männel muss hilflos zusehen, wie die Kugel auch ein drittes Mal im Auer Kasten einschlägt. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Mit der beruhigenden Führung im Rücken hatte Fürth das Spiel im Griff. Aue stand zwar weiter hoch und lauerte auf Konter, klare Abschlusschancen sprangen dabei aber nicht heraus – auch weil Fürths Defensive einen sehr ordentlichen Job an diesem Abend verrichtete. Einzig der eingewechselte Antonio Jonjic konnte fünf Minuten vor Schluss mit einer Flanke von der rechten Seite noch einmal für Gefahr sorgen. Am Ende war den "Veilchen" aber auch die kräftezehrende Englische Woche anzumerken, sodass man am Ergebnis, das in Summe etwas zu hoch ausfiel, nichts mehr ändern konnte.

Das sagten die Trainer

Dirk Schuster (Aue): "Glückwunsch an Fürth zum Sieg. Ich glaube, dass er verdient war, weil man gesehen hat, das die Fürther hohe individuelle Qualität haben. Wir haben es trotzdem über weite Strecken geschafft, das Fürther Positionsspiel zu unterbinden. Wir hatten uns einiges vorgenommen, waren auch gut im Spiel, haben uns aber durch eigene Fehler alles kaputt gemacht. Das erste Tor war ein Abwehrfehler. Das 2:0, da fehlen mir die Worte, haben wir selber gemacht. Mit dem 3:0 war der Deckel drauf. Ich glaube, dass wir trotz des 0:3 ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben. Die Umschaltsituationen auf unsrer Seite waren relativ schnell beendet, bei Fürth sah das schon anders aus."