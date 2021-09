Der FC Erzgebirge Aue hat den erhofften Befreiungsschlag in der 2. Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Neu- und Wieder-Interimstrainer Marc Hensel kam am Freitag beim SSV Jahn Regensburg nicht über ein 2:3 (0:2) hinaus und bleibt damit auch nach dem achten Spieltag Tabellenletzter. Vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit kann den Erzgebirgern aber Mut machen. So gelang mit Intensität und Einsatz der späte und nicht unverdiente Ausgleich durch Gaetan Bussmann (87.) Kurz darauf war die Hensel-Elf bei einem Freistoß aber unsortiert und musste doch noch das 2:3 hinnehmen. In der Tabelle bleiben die Veilchen damit Schlusslicht. Regensburg hat vorübergehend Platz eins übernommen.