Der 1. FC Magdeburg hat die Chance verpasst, den Vorsprung auf die Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga auszubauen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verspielte am Ostersonntag bei Jahn Regensburg zwei Führungen und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. In der Tabelle liegt der FCM damit weiter fünf Punkte vor dem Relegationsplatz.