Im zweiten Durchgang zogen sich die Auer immer weiter zurück und gestatteten dem FCSP so mehr Raum. Den hätte in der 60. Minute Igor Matanovic fast genutzt, doch Martin Männel im FCE-Tor machte sich richtig groß und wehrte den Schuss aus spitzem Winkel mit etwas Glück ab. Auch danach blieb Matanovic gefährlich, scheiterte jedoch erneut an Männel (69.) sowie an Sören Gonther, der seinen Schuss von der Linie kratzte (70.). In diese Drangphase hinein gelang den "Veilchen" das 2:0 durch Krüger, der nach Pass des eingewechselten Nazarov den Ball über Brodersen hob (79.). Der VAR wurde eingeschaltet, aber Krüger hatte nicht im Abseits gestanden.

Pascal Testroet brachte Aue in der 10. Minute in Führung. Bildrechte: Picture Point