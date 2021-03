Spätestens als Darmstadts omnipräsenter Topscorer Serdar Dursun in der 67. Minute aus 20 Metern trocken Maß nahm und flach gegen den machtlosen Martin Männel ins kurze Eck vollendete, war auch dieser Versuch an Dirk Schusters alter Wirkungsstätte kaum noch zu kippen. Aue lag 0:3 zurück und hatte zu allem Übel acht Minuten zuvor schon Louis Samson nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot verloren (59.). Aber das Unheil sollte bereits allzu früh seinen Lauf nehmen. John-Patrick Strauß verlor unter Bedrängnis am eigenen Strafraum folgenschwer den Ball an den Ex-Auer Nicolai Rapp, der Mathias Honsak in Szene setzte, dessen anschließende flache Eingabe von links Dursun kaltschnäuzig ins lange Eck verlängerte (4.).

Gebrauchter Tag für Pascal Testroet: Der FCE-Angreifer vergab vor der Pause vier gute Chancen.

Und es sollte noch bitterer kommen. Zunächst musste Sören Gonther nach einem unglücklichen Tritt von Mathias Honsak auf den Fuß verletzt weichen (14.), dann vereitelte SVD-Keeper Marcel Schuhen per Glanztat gegen Pascal Testroet nach Florian Krügers Vorlage den Ausgleich, ehe Testroet auch Krügers zweites Zuspiel frei aus zehn Metern nicht vollenden konnte (20./26.). Darüber hinaus hinderte Ognjen Gnjatic unmittelbar danach Dursun nicht daran, Tim Skarkes Freistoßflanke zum 2:0 ins Netz zu köpfen (27.). Es war zum Verzweifeln für die "Veilchen" - allen voran in Person von Pascal Testroet, der anschließend noch an die Unterkante der Latte köpfte und auch Dimitrij Nazarovs Schnittstellenpass aus guter Position nicht verwertete (30./35.).



Weil Testroets Gegenüber Dursun - der seine Saisontore 13 bis 15 erzielte - wiederum schier alles gelang, kassierte der FC Erzgebirge nach den punktlosen Auftritten in Fürth, Heidenheim und Kiel die mittlerweile vierte Auswärtsniederlage in Serie. Immerhin: Vor Mathias Honsaks Schlusspunkt im Konter (90.) verwandelte Nazarov den von Victor Pálsson verursachten Handelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:3-Anschluss (79.). Es war das erste Auer Tor überhaupt in Darmstadt.