Kempe wird nach seinem Tor des Tages bejubelt. Bildrechte: imago images/HMB-Media

Dynamo spielte so lange in Überzahl, konnte damit aber in der ersten Halbzeit nichts anfangen. Stattdessen erholte sich Darmstadt rasch vom Schock und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tobias Kempe in Führung: 1:0 (14.). Auch wenn Kempes Zeit in Dresden schon länger zurück liegt (2014), sollte die SGD seine Stärke bei Standards kennen. Keeper Kevin Broll ging trotzdem nur halbherzig zu Werke und der Routinier jubelte über seinen sechsten Treffer gegen Dynamo Dresden. Darmstadt überzeugte anschließend taktisch diszipliniert, während Dresden in Überzahl die zündenden Ideen fehlte, um Torgefahr zu erzeugen.