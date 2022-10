Weil Leon Bell Bell kurzfristig wegen einer Erkältung ausfiel und auch Cristiano Piccini (Adduktoren) nicht rechtzeitig fit wurde, rückte Herbert Bockhorn als rechter Verteidiger in der Viererkette zurück in die Startaufstellung. Ansonsten vertraute Trainer Christian Titz der identischen ersten Anfangself, die den Regensburg-Heimsieg auf den Weg brachte. Und die begann vor 5.211 Zuschauern am Hardtwald dominant und mit deutlich mehr als zwei Drittel Ballbesitz. Allerdings war die Defensive der Gastgeber gut organisiert und gewann vor allem im und um den Strafraum herum die wichtigen Zweikämpfe. Nur zweimal wurde es für SVS-Keeper Patrick Drewes vor dem Pausenpfiff gefährlich – ein Schuss von Moritz-Broni Kwarteng zischte denkbar knapp am langen Pfosten vorbei (11.), bevor Drewes bei Baris Atiks erst flattern- und dann aufsetzendem Freistoß aus 25 Metern aufmerksam parierte (26.).

Von den zumeist passiven Sandhäusern kam in der Offensive lange Zeit gar nichts, der FCM hingegen startete druckvoll in den zweiten Durchgang. Allerdings fehlte dem heute glücklosen Mittelstürmer Schuler nicht nur die Bindung zum Spiel, sondern auch der entscheidende Schritt gegen SVS-Innenverteidigerschrank Dario Dumic (52./53.), der zudem einen gefährlichen Atik-Abschluss blockte (54.). Mitten hinein in diese Phase setzte auch Sandhausen urplötzlich Ausrufezeichen: Matej Pulkrab scheiterte nach Alexander Essweins Querpass aber am glänzend reagierenden FCM-Schlussmann Dominik Reimann (57.), ehe Janik Bachmann den Ball aus der zweiten Reihe an den Magdeburger Querbalken drosch (63.).



Bei dieser Schrecksekunde sollte es nicht bleiben. Gut zehn Minuten später bereitete wiederum der auffällige Esswein für den einlaufenden Christian Kinsombi vor, dem die schlecht postierten Connor Krempicki und Mohammed El Hankouri die entscheidende Lücke boten, um daraufhin Reimann aus Nahdistanz durch die Hosenträger überwinden zu können (74.). Unmittelbar zuvor hatte der leicht von Schuler irritierte Atik aus aussichtsreicher Position zu hoch gezielt. Und die Sachsen-Anhalter? Hatten im Verlauf ihrer Schlussoffensive eine Riesengelegenheit zum Remis – aber Alexander Bittroff köpfte aus sechs Metern Atiks technisch feine Hereingabe freistehend rechts vorbei (83.).