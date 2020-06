Ein Zwischenspurt in der Rückrunde mit zwei Siegen, unter anderem gegen Erzrivale Aue, ließ die Schwarz-Gelben dennoch kurz hoffen. Dann kam Corona. Wegen dreier positiver Fälle konnte Dynamo erst verspätet in den Re-Start einsteigen. Man hetzte von Spiel zu Spiel und war am Ende, wie Kauczinski sagte "einfach durchgenudelt". Ikone Minge wird den Klub verlassen. Immerhin hat er die Sachsen finanziell konsolidiert, so dass sie in der 3. Liga eine gute Rolle spielen könnten. Zehn Millionen Euro beträgt das Eigenkapital. Ein Nachfolger von Minge wird gesucht.

Quo vadis Dynamo: Trainer Markus Kauczinski (re., mit Assistent Heiko Scholz) hat noch einen Vertrag bis 2021. Bildrechte: imago images / Claus Bergmann