Dynamo erwischte im Kellerduell einen denkbar ungünstigen Start: Schlussmann Kevin Broll konnte einen Kopfball von Dennis Diekmeier noch abwehren, war dann aber gegen den Abstauger von Dario Dumic chancenlos (3.). Der Innenverteidiiger hatte 2018/19 das Dresdner-Trikot getragen. Sandhausen, das in den vergangenen 13 Partien nur zweimel verloren hatte, begann ohnehin wie die Feuerwehr und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen.



Erst im Laufe der ersten Halbzeit erarbeitete sich Dresden mehr Spielanteile und kam dann auch zu einigen Halbchancen. Die beste Gelegenheit hatte dann ausgerechnet ausgerechnet ein weiterer Ex-Dynamo: Mittelstürmer Pascal Testroet berührte einen SGD-Freistoß von rechts mit dem Hinterkopf – die Kugel landete nur haarscharf am Sandhäuser Pfosten vorbei im Aus (42.). Zuvor hatte es nach einem Foul von Chima Okoroji an Schröter eine spektakuläre Rudelbildung gegeben. Dabei waren beide Teams an der Außenlinie zahlreich vertreten. Foulspieler Okoroji sah ebenso Gelb wie Paul Will und Janik Bachmann (41.).

Dario Dumic (2. v. li.) staubt zum frühen 1:0 ab. Bildrechte: Picture Point