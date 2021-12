Aue geriet von Beginn an unter Druck. Die Gäste, die wegen der Gelbsperre von Chefcoach Marc Hensel von Sportdirektor Pavel Dotchev betreut wurden, sahen in der Anfangsphase keinen Stich. Die Bremer wirbelten vor allem über die rechte Seite, wo Felix Agu immer wieder ungestört flanken konnte. Die Quittung ließ nicht lange auf sich warten. In der 7. Minute traf Romano Schmid per Sonntagsschuss aus 18 Metern zur Bremer Führung. Vorausgegangen war ein Durcheinander der Auer Abwehr nach einer Ecke.

Das 1:0 für Werder Bremen. Beim Schuss von Romano Schmid war Aue-Keeper Martin Männel machtlos. Bildrechte: imago images/Picture Point