Dynamo startete perfekt in die Partie. Mit der zweiten Ecke gingen die Sachsen in Führung. Knipping hielt bei der Ecke den Kopf hin, verlängerte den Ball so auf Ransford-Yeboah Königsdörffer. Der hielt seinen Oberschenkel hin und lenkte die Kugel so aus Nahdistanz in die Maschen. Da waren nicht mal zwei Minuten gespielt. Kurz darauf zwang Mai mit einem Schuss von der Kante des Strafraums Pavlenka zur Parade. Dann allerdings fand Bremen immer mehr ins Spiel. Nach einer schönen Kombination inklusive Doppelpass stand Niclas Füllkrug acht Meter vor dem Tor völlig blank und traf zum Ausgleich (16.).

Königsdörffer trifft zur Führung für Dynamo Bildrechte: IMAGO/Team 2