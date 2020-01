Die ersten Minuten nutzten beide Teams, um zunächst einmal in ihr Spiel zu finden. Dresden hatte zu Beginn mehr von der Partie, ohne jedoch zwingend zum Abschluss zu kommen. Zu oft fehlte dem letzten Pass die Konsequenz und Zwickau hatte leichtes Spiel in der Defensive. Die Gastgeber fanden ihrerseits ab Minute 25 immer mehr Mut nach vorne zu spielen. Die erste FSV-Chance folgte prompt, als Nils Miatke nach guter Hereingabe gefährlich zum Kopfball kam. Weiter ging es mit einer Reihe guter Zwickauer Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Mike Könnecke (35.) aus der Distanz. Kurz darauf fand Fabio Viteritti mit einem Drehschuss in Keeper Kevin Broll seinen Meister. In der 42. Minute scheiterte Sebastian Wimmer per Kopf ebenfalls am Dynamo-Schlussmann.