Die Partie wurde bis zum Ende intensiv geführt, Chancen blieben nach dem Seitenwechsel aber Mangelware. So gab es nur noch einen Höhepunkt: Adam Alexandr versenkte einen Freistoß aus knapp 22 Metern schön im linken Knick. Mitryushkin zuckte kurz in die falsche Richtung und konnte dem Ball dann nur hinterherschauen (81.).

Alexander Schmidt war mit dem Auftritt seiner Spieler zufrieden: "Der Gegner war sehr lauf- und zweikampfstark. Aber wir haben gut dagegengehalten. In der ersten Halbzeit haben wir gute Akzente gesetzt und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten waren wir nicht mehr so griffig, aber es war ein ordentliches Match. Das hat uns gut getan."