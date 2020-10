Rizzuto verhakelt sich - und sieht Rot

Bildrechte: Picture Point Die Schlüsselszene des Spiels in der 29. Minute: Aue musste die Partie gut 60 Minuten in Unterzahl bestreiten. Calogero Rizzuto sah nach einem vermeintlichen Nachtreten gegen Bochums Angeifer Soma Novothny die Rote Karte (29.). Ärgerlich für Aue: Was auf den ersten Blick wie ein Nachtreten aussah, war wohl tatsächlich ein eher unglückliches Hängenbleiben Rizzutos am eigenen Schnürsenkel. Beim Versuch, sich im Liegen zu befreien, erwischte der Deutsch-Italiener dann seinen Gegenspieler am Bein - und Referee Nicolas Winter entschied auf Platzverweis.

78:22 Prozent Ballbesitz

Bochum rannte bereis vor dem Platzverweis gegen tief stehende Auer an und dominierte die Partie mit einem Ballbesitz von teilweise 78:22 Prozent. In Überzahl erhöhten die Gastgeber den Druck weiter. Aue zog sich weit zurück, verteidigte mit einer Fünfer- und einer Viererkette und ließ so wenig Großchancen zu. Und was durchkam, entschärfte Aue-Keeper Martin Männel: So die bis dahin beste VfL-Chance, als er einen Kopfball von Simon Zoller aus fünf Metern mit einer Glanzparade parierte (54.).

Einwechsler bringen Bochum den Sieg

Zwei Einwechsler brachten Bochum schließlich den Sieg: Zunächst traf Robert Zulj (75.) aus Nahdistanz, den Endstand besorgte Silvere Ganvoula, der ebenfalls aus wenigen Metern den Ball unhaltbar in die Maschen drosch (82.).

Bochum bleibt Angstgegner

Mit der Niederlage geht die schwarze Serie der "Veilchen" gegen Bochum weiter. Der FCE kassierte bereits die dritte Niederlage in Serie gegen Bochum und die fünfte im sechsten Spiel in Folge. Auf einen Sieg in Bochum warten die Sachsen schon seit seit April 2013.

Das sagten die Trainer

