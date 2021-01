Aue in Hälfte eins dominant

Die Gäste aus dem Erzgebirge hatten sich scheinbar einiges vorgenommen und übten ab der ersten Minute ordentlich Druck auf Ball und Gegner aus. Dmitrij Nazarov setzte nach 6. Minuten mit einer Volleyabnahme aus 25 Metern die erste Duftmarke. Nur kurz darauf brandete auch ein erstes Mal Jubel auf der Auer Bank auf. Nach einer scharfen Flanke von Nazarov auf den zweiten Pfosten hechtete John-Patrick Strauß die Kugel per Flugkopfball in die Maschen (13.). Die Führung gab den Sachsen Auftrieb, Steve Breitkreuz schrammte in der 17. Minute nur Zentimeter an einem Freistoß von Jan Hochscheidt vorbei. Torschütze John-Patrick Strauß (re.) und Vorlagengeber Dmitrij Nazarov bejubeln den Führungstreffer. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Von den Hausherren war lange wenig zu sehen. Spielmacher Sebastian Kerk hing in der Offensive in der Luft, auch weil Aue in puncto Zweikampfhärte eine gute Einstellung an den Tag legte. Erst nach einer knappen halben Stunde fassten die Niedersachsen mehr Mut und kamen durch Christian Santos und Henning einmal vielversprechend vor den Auer Kasten. Die einzig ernstzunehmende Osnabrücker Chance in Hälfte eins wusste Veilchen-Kapitän Martin Männel aber problemlos zu bereinigen (36.).

Nazarov und Co. zu ungenau / Ihorst fliegt

Der VfL präsentierte sich mit Wiederanpfiff deutlich präsenter und erarbeitete sich durch Henning und Etienne Amenyido innerhalb weniger Sekunden zwei gute Abschlusspositionen (49./50.). Doch auch Aue machte nach vorne weiter Dampf und schnupperte am zweiten Treffer: Nazarov scheiterte nach guter Einzelaktion jedoch erst an VfL-Kapitän Maurice Trapp, ehe Hochscheidt einen Freistoß sehenswert an den linken Pfosten schlenzte (52./57.). Umkämpfte Partie: Florian Ballas (li.) müht sich im Kopfballduell mit Timo Beermann. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

In der Folge kontrollierten die "Veilchen" das Spiel, hielten Ball und Gegner clever vom eigenen Sechzehner fern und drängten auf die Vorentscheidung. Doch sowohl Sören Gonther per Kopf (67.) als auch Testroet per Vollspannschuss (68.) scheiterten entweder an der eigenen Ungenauigkeit oder VfL-Keeper Philipp Kühn. So witterte Osnabrück zwanzig Minuten vor Schluss noch einmal Morgenluft, erarbeitete sich leichte Feldvorteile und hätte Aues mangelnde Chancenverwertung beinah bestraft: Der eingewechselte Luc Ihorst köpfte eine Hereingabe aber nur knapp neben den rechten Pfosten. Kurz vor Abpfiff sorgte Ihorst dann für den aus Osnabrücker Sicht traurigen Schlusspunkt und flog nach ein paar unschönen Worten gegenüber Strauß mit Rot vom Platz.

Das sagten die Trainer: