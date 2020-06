Die Gäste aus der Elbestadt begannen engagiert und gingen durch ein Eigentor von Dominik Franke (9.) früh in Führung. Dann aber schlug Wiesbaden durch einen Doppelschlag von Daniel-Kofi Kyereh (24.) und Moritz Kuhn (26.) zurück und drehte das Spiel. Dresden war auf einmal völlig von der Rolle und hätte durch Kyereh (28.), der das Tor aus Nahdistanz knapp verfehlte, und Sascha Mockenhaupt (43.), der mit einem strammen Schuss die Latte traf, weitere Gegentreffer kassieren können. Im Gegenzug gelang Patrick Schmidt per Kopf aber der erneute Ausgleich (44.).

Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts Entscheidendes. Wiesbaden hatte weiter Vorteile, war aber vor dem Tor nicht mehr so gefährlich wie in der ersten Halbzeit, während Dynamo etwas stabiler wirkte. In der Schlussphase musste dann Dynamo-Keeper Kevin Broll mehrfach eingreifen, erst gegen den eingewechselten Maximilian Dittgen (76.), dann gegen Kyereh (78.).

Wiesbaden war deutlich näher dran am Sieg, doch das entscheidende Tor gelang Dynamo. Einen langen Ball verlängerte Schmidt per Kopf auf den bis dahin wenig in Erscheinung getretenen Mittelstürmer Simon Makienok, der aus sechs Metern zum viel umjubelten 2:3 abschloss (89.). In der Nachspielzeit kassierte Schmidt dann noch die Gelb-Rote Karte, weil er nach einem Foul den Ball wegschlug (90.+4) - doch Dynamo brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.