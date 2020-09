Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue mit Saisonauftakt nach Maß in Würzburg

So hat man sich das im Erzgebirge vorgestellt. Nach der bitteren Pleite im DFB-Pokal hat die Mannschaft von Dirk Schuster beim Zweiliga-Auftakt in Würzburg die erhoffte Reaktion gezeigt. Und die war so gut, dass man zumindest bis Sonntag Tabellenführer ist.