FCM-Coach Christian Titz baute seine Startformation im Vergleich zum torlosen Remis vor einer Woche in Hannover auf zwei Positionen um. Für den am Oberschenkel verletzten Daniel Heber rückte Tobias Müller in die Dreierkette, außerdem musste Abu-Bekir El-Zein auf der Bank Platz nehmen, für ihn rückte Alexander Ahl-Holmström in die Anfangself.