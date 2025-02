Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auch im 15. Versuch hintereinander keinen Heimsieg gelandet. Am Sonnabend verlor das Team von Christian Titz gegen den 1. FC Nürnberg in einer irren Partie mit 3:4 (1:3). Die Gäste agierten gegen zumeist überlegene Blau-Weiße eiskalt. In der Tabelle verpasste der FCM den möglichen Sprung auf Aufstiegsplatz zwei.