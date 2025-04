Drei Wechsel beim FCM - Jahn-Teamarzt hilft bei Notfall im Block

Nachdem es am Samstag im Spitzenspiel zwischen SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf keinen Sieger gab, konnte sich der 1. FC Magdeburg mit einem Dreier auf den dritten Platz vorschieben. Trainer Christian Titz nahm im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Ulm drei Wechsel vor. Xavier Amaechi, Falko Michel und Bryan Teixeira rückten für Baris Atik (Gelbsperre), Abu-Bekir El-Zein und Philipp Hercher in die Startelf.

Vor der Partie wurde es plötzlich ganz still im Stadion. Ein Fan musste reanimiert werden, Das Vorprogramm des Spiels wurde daraufhin eingestellt. Nach erfolgreicher Wiederbelebung durch den Teamarzt von Regensburg wurde der Anhänger ins Krankenhaus gebracht, wie ein Clubsprecher bestätigte.

Kaars bringt die Magdeburger auf Kurs

Gegen Schlusslicht Regensburg, das zudem mit der Horror-Auswärtsbilanz von nur einem Punkt nach Magdeburg kam, schienen die Chancen auf den Sieg besonders gut. Aber zunächst taten sich die Gastgeber schwer. Gefährlich wurde es nur, wenn über die linke Seite gespielt wurde. Doch die Eingaben von Alexander Nollenberger fanden aber keinen Abnehmer. Regensburg war nicht ungefährlich, bei einer Flanke verpasste Sargis Adamyan in der 12. Minute haarscharf. Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Gora

Nach 20 Minuten erhöhte Magdeburg dann den Druck und Jean Hugonet hatte die dicke Chance zur Führung, verzog in der 26. Minute aus 16 Metern aber haarscharf. Die verdiente Führung gab es zwei Minuten später, als Livan Bucu den Ball scharf von links in den Fünfer brachte, wo Martijn Kaars am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste. Danach zogen sich die Gastgeber etwas zurück, blieben bei ihren Gegenstößen aber gefährlicher als die bemühten, aber limitierten Gäste. Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Gora

Einwechsler machen den Deckel drauf

Nach dem Wechsel übernahmen die Magdeburger sofort wieder die Regie. Es dauerte nur bis zur 51. Minute, da war das Spiel praktisch entschieden. Nollenberger setzte sich auf der linken Seite durch und passte auf den eingewechselten Abu-Bekir Ömer El-Zein, der flach ins rechte Eck vollendete. Danach bemühten sich die Gäste durchaus, einmal musste ein Magdeburger auf der Torlinie klären. Aber insgesamt blieben die Regensburger harmlos. Und der FCM legte in der 72. Minute nach. Der eine Minute zuvor eingewechselte Philipp Hercher netzte aus sechs Metern ein, ein Gästespieler lenkte den Ball noch unhaltbar in die Maschen. Und das 3:0 spiegelte auch die Wirklichkeit auf dem Platz in Magdeburg wider. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter