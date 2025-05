Dann nahmen die Elbestädter Fahrt auf und erspielten sich mit ihrem Kombinationsfußball ein paar Chancen: Mittelstürmer Martijn Kaars flog an einer Flanke von Alexander Nollenberger vorbei (24.), Livan Burcu scheiterte aus zwölf Metern an Torwart Johannes Schenk (30.), Münsters Verteidiger Niko Koulis rettete vor dem einschussbereiten Kaars (37.). Als das 1:2 in der Luft lag, fanden die Gäste wieder Räume zum Kontern: Nollenberger grätschte zu optimistisch gegen Kyerewaa, Lorenz verwertete den fälligen Elfmeter (43.). In der Nachspielzeit bewahrte Schenk bei einem wuchtigen Versuch von Nollenberger die Gäste vor dem ersten Gegentreffer.