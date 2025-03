Und dies brachte zunächst auch Erfolg. Während der FCM zu Halbchancen kam, nutzten die Gastgeber gleich ihren ersten richtigen Durchbruch. Nach einem Traumpass und einem FCM-Ausrutscher bediente Julian Green in der Mitte Noel Futkeu (17.). Magdeburgs Ärger hielt nicht lange an: Da setzte sich Baris Atik technisch exzellent nach einem Steilpass gegen Simon Asta durch und traf ins lange Eck.

Erst in der Schlussphase erspielten sich der FCM weitere Gelegenheiten: Philipp Hercher fand Martijn Kaars in der Mitte nicht (79.), Kaars selbt schoss volley drüber (82.). Schließlich traf Xavier Amaechi bei einem Kopfball am zweiten Pfosten die Kugel nicht richtig (89.). So blieb es beim vierten Remis gegen Fürth in Folge. In der Tabelle fiel Magdeburg einstweilen auf Rang vier zurück.