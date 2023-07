Baris Atik bejubelt Tor zum 3:1. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Im letzten Spiel der Vorbereitung wartete auf Magdeburg niemand geringeres als der Europa-League-Sieger der Saison 22/23, der FC Sevilla, auf den Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt. Christian Titz schickte eine mögliche Zweitliga-Startelf ins Rennen, unter anderem mit Baris Atik, Amara Condé und Daniel Elfadli. Neuzugang Ahmet Arslan musste vorerst auf der Bank Platz nehmen. Die Gäste boten mit Lucas Ocampos, Joan Jordan und Gonzalo Montiel immerhin drei Spieler auf, die auch beim EL-Finale gegen AS Rom auf dem Platz standen.

Doppelter Schuler schockt erst Sevilla, dann Magdeburg

Direkt nach dem Anpfiff sorgte Atik für den ersten Schock-Moment. In einem Zusammenprall mit Luca Schuler knickte der Mittelfeld-Star wohl um und musste mehrere Minuten behandelt werden. Unter Applaus betrat Atik aber in der vierten Spielminute wieder den Platz und konnte problemlos weiterspielen. Wenig später war erneut Schuler im Fokus, diesmal aber mit einem positiven Ausrufezeichen. Mit der ersten richtigen Torchance des FCM schummelte der Stürmer einen Ball am rechten Pfosten an Sevilla-Keeper Marko Dmitrovic vorbei zum 1:0 (14.).

Aus diesem Winkel brachte Schuler tatsächlich den Ball noch im Tor unter und ließ Magdeburg dadurch jubeln. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Keine vier Minuten später jedoch klingelte es dann bereits im Magdeburger Tor. Der Übeltäter: erneut Schuler (18.). Eine Flanke von rechts fälschte der Offensivmann unglücklich im eigenen Strafraum ab und platzierte den Ball damit unhaltbar im eigenen Tornetz.

Bell Bell und Atik erhöhen

Sevilla spielte vor den anwesenden 14.150 Zuschauenden durchaus guten Fußball, konnte die eigenen Chancen aber nicht gut genug ausnutzen. Unter anderem musste Daniel Heber auf der Linie klären, nachdem Adria Pedrosa bereits Keeper Reimann überwunden hatte (36.). Im Gegenzug demonstrierten die Hausherren gnadenlose Effizienz und schenkten Sevilla erst durch Leon Bell Bell (40.), nach Vorarbeit von Atik, und wenig später durch einen brillanten Schuss aus 17 Metern von Atik selbst (44.) zum 3:1-Halbzeitstand ein.

Ähnliche Situation wie beim 1:1, aber Cekna spielte den Ball von der Grundlinie auf den besser postierten Bell Bell in den Rückraum. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Auch vom Elfmeterpunkt keine Chance

Nach dem Seitenwechsel blieb Magdeburg mutig und verpasste durch Jason Ceka (46.) nur knapp das 4:1. Auch Herbert Bockhorn (54.) verpasste die Möglichkeit, die Führung auszubauen, scheiterte aber im Eins-gegen-eins am spanischen Schlussmann. In der Schlussphase drehten die Gäste noch einmal auf, kamen aber nur selten zu guten Chancen. Die beste Gelegenheit markierte ein Foulelfmeter, nachdem Rafael Mir Vicente gegen Heber fiel. Den Strafstoß schnappte sich Flügelspieler Lucas Ocampos, scheiterte mit seinem schwachen Flachschuss aber an Reimann, der den richtigen Riecher behielt. Auch die letzten Minuten überstand der FCM unbeschadet und konnte sich am Ende über einen klaren Testspiel-Sieg gegen den FC Sevilla freuen.

Eine Woche vor Saisonstart

Damit verbucht Magdeburg eine erfolgreiche Testspielphase, in der die Mannschaft alle Partien gewinnen konnte. Ob diese Erfolgsserie auch in der 2. Bundesliga bestehen wird, zeigt sich am kommenden Samstag, den 29. Juli, ab 13.00 Uhr. Dann wird der FCM zum Saisonauftakt auf Wehen Wiesbaden treffen (live im Ticker in der SpiO-App und auf mdr.de/sport).