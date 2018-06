Fußball | 2. Bundesliga Aue stellt neuen Trainer Meyer vor

Hauptinhalt

Daniel Meyer ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue. Der 38-jährige gebürtige Hallenser unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag,wie der FCE via Twitter mitteilte. Die offizielle Vorstellung erfolgte am Donnerstagnachmittag.