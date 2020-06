+++ 10. Dezember 2019 +++

Zwei Tage später präsentiert der Klub den erfahrenen Markus Kauczinski als neuen Cheftrainer. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte lange in Karlsruhe erfolgreich gearbeitet, sammelte Bundesliga-Erfahrung in Ingolstadt und war zuletzt bei Zweitliga-Konkurrent FC St. Pauli. Die "Mission Klassenerhalt" beginnt er mit zwei Niederlagen in Osnabrück (0:3) und Nürnberg (0:2). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK