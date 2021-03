Bildergalerie: Kult aus dem Erzgebirge - "Veilchen" feiern 75. Geburtstag

Motiviert bis in die Fußspitzen waren die Auer immer, gerade wenn es gegen Dynamo Dresden ging. Hier geht Holger Erler in den Zweikampf mit Dresdens Hans-Jürgen Dörner. Am 22.8.1984 hieß es dennoch 0:3 aus Wismut-Sicht. Bildrechte: Frank Kruczynski